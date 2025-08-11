Ортопед дал советы по сохранению здоровья спины на сидячей работе

Большинство россиян могут избежать болей в спине, если будут контролировать вес, укреплять мышцы и выбирать удобный стул для работы. Об этом сообщил директор центра реабилитации МГМУ им. И. М. Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой.
«Мышечный корсет, контроль своего веса и не травмироваться. (…) Рецепт простой: будут мышцы крепкие спины — болеть не будет», — подчеркнул Терновой в беседе с Lenta.ru. Он также напомнил о необходимости периодически вставать и ходить во время длительной сидячей работы: по его рекомендации, стоит делать перерыв на 15 минут каждый час.
Врач отметил, что для профилактики проблем с позвоночником достаточно плавать два раза в неделю: это поможет компенсировать малоподвижный образ жизни. Ортопед добавил, что важно соблюдать баланс между количеством жира и мышечной массой, поскольку лишний вес и недостаток движения приводят к ослаблению мышц спины. Кроме того, Терновой советует уделять внимание выбору не только рабочего стула, но и матраса для сна, так как от этого также зависит здоровье позвоночника. По данным специалиста, с болью в спине сталкиваются восемь из десяти человек во всем мире, а каждый пятый хотя бы раз испытывает настолько сильный дискомфорт, что не может выйти на работу.
