Геологи из ХМАО избавляются от техники для ремонта нефтяных скважин

В Мегионе (Югра) обанкротившееся производственное геологическое предприятие (ПГП) «М-Геос» распродает подъемные агрегаты для ремонта скважин. Аукцион проходит в рамках процедуры банкротства компании, сообщил URA.RU организатор электронных торгов.
«На торги выставлены два полуприцепа-агрегата для ремонта скважин 2014 года выпуска, принадлежащие фирме-банкроту „М-Геос“. Начальная стоимость оборудования составляет 4 517 100 рублей», — уточнил собеседник агентства.
Компания занималась геологоразведочными работами на месторождениях региона. Сейчас предприятие признано банкротом, а его счета заблокированы налоговой.
Ранее URA.RU писало, что мегионская фирма «М-Геос» распродает имущество: на торги выставлена база и вахтовые вагончики компании. Учредителями предприятия ранее были «Мегионнефтегазгеология» и «Лангепаснефтегаз».
