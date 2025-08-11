Геологи из ХМАО избавляются от техники для ремонта нефтяных скважин

Геологическая компания из ХМАО продает нефтяное оборудование из-за банкротства
В Мегионе (Югра) обанкротившееся производственное геологическое предприятие (ПГП) «М-Геос» распродает подъемные агрегаты для ремонта скважин. Аукцион проходит в рамках процедуры банкротства компании, сообщил URA.RU организатор электронных торгов.

«На торги выставлены два полуприцепа-агрегата для ремонта скважин 2014 года выпуска, принадлежащие фирме-банкроту „М-Геос“. Начальная стоимость оборудования составляет 4 517 100 рублей», — уточнил собеседник агентства.

Компания занималась геологоразведочными работами на месторождениях региона. Сейчас предприятие признано банкротом, а его счета заблокированы налоговой.

Ранее URA.RU писало, что мегионская фирма «М-Геос» распродает имущество: на торги выставлена база и вахтовые вагончики компании. Учредителями предприятия ранее были «Мегионнефтегазгеология» и «Лангепаснефтегаз».

