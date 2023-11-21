В ХМАО продают базу банкротного совместного предприятия «Славнефти» и «Лукойла»

22 ноября 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Промбазу обанкротившегося предприятия из Мегиона продают за 19 млн рублей Фото: Дмитрий Горчаков В Мегионе (ХМАО) выставили на торги базу обанкротившегося производственного геологического предприятия (ПГП) «М-Геос», учредителями которого были «дочки» «Славнефти» и «Лукойла»: СН-Мнгг и «Лукойл- Лангепаснефтегаз». Организатор торгов сообщил корреспонденту URA.RU, что начальная стоимость недвижимости на аукционе составляет больше 19 млн рублей. «На аукцион выставлена производственная база ЗАО ПГП „М-Геос“, предприятие признано банкротом. На территории площадью более 10 тысяч квадратных метров расположены два здания, ремонтно-механическая мастерская и склады», — сообщил представитель ЭТП. Три земельных участка общей площадью более семи тысяч квадратных метров находятся в собственности, один — в аренде, право на которую передается при продаже базы. Также на аукцион выставлены несколько автомобилей, принадлежащих компании-банкроту. Ранее URA.RU писало, что в Березовском районе ХМАО продается промышленная база обанкротившегося геологоразведочного предприятия «Сосьвапромгеология». Начальная цена 15 лотов составляет меньше трех миллионов рублей.

В Мегионе (ХМАО) выставили на торги базу обанкротившегося производственного геологического предприятия (ПГП) «М-Геос», учредителями которого были «дочки» «Славнефти» и «Лукойла»: СН-Мнгг и «Лукойл- Лангепаснефтегаз». Организатор торгов сообщил корреспонденту URA.RU, что начальная стоимость недвижимости на аукционе составляет больше 19 млн рублей. «На аукцион выставлена производственная база ЗАО ПГП „М-Геос“, предприятие признано банкротом. На территории площадью более 10 тысяч квадратных метров расположены два здания, ремонтно-механическая мастерская и склады», — сообщил представитель ЭТП. Три земельных участка общей площадью более семи тысяч квадратных метров находятся в собственности, один — в аренде, право на которую передается при продаже базы. Также на аукцион выставлены несколько автомобилей, принадлежащих компании-банкроту. Ранее URA.RU писало, что в Березовском районе ХМАО продается промышленная база обанкротившегося геологоразведочного предприятия «Сосьвапромгеология». Начальная цена 15 лотов составляет меньше трех миллионов рублей.