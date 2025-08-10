10 августа 2025

В ХМАО мужчины стали чаще страдать бесплодием

В Югре, как и в целом по России, наблюдается тенденция к снижению репродуктивного потенциала населения
В Югре, как и в целом по России, наблюдается тенденция к снижению репродуктивного потенциала населения

В Югре за последние годы доля бесплодных мужчин выросла до 50%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства.

«Большая проблема — увеличение мужского фактора бесплодия. Если 15 лет назад число бесплодных мужчин составляло 15–20%, то сейчас оно практически сравнялось с количеством женщин, страдающих бесплодием — 50%», — отметили в центре.

В учреждении пояснили, что снижение репродуктивного потенциала связано с ранним вступлением в половую жизнь и распространением заболеваний, передающихся половым путем. Также причинами являются воспалительные заболевания, нарушения гормонального фона, включая метаболические и эндокринные расстройства.

