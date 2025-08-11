Турист в одиночку проплыл весь Урал за 118 дней. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чагодаев проплыл 4853 километра
Чагодаев проплыл 4853 километра Фото:

Уральский путешественник и писатель Олег Чегодаев проплыл по рекам Урала к Северному Ледовитому океану в Ненецком автономном округе за 118 дней. В одиночку он смог преодолеть на каяке 4853 километра. Об этом Чегодаев рассказал в своем telegram-канале.

«За моей спиной Карское море, и это значит, полевая часть уральской одиссеи закончена, закончилась», — написал путешественник в своем telegram-канале. По возвращении он собирается снять фильм и написать книгу о своем приключении.

Старт «уральской одиссее» был дан 16 апреля на реке Белая в Башкортостане. Финишировал путешественник 11 августа в Карском море. Большую часть пути он преодолел на каяке, а иногда — пешком, когда обходил природные препятствия.

Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с Чегодаевым в июне, когда он устроил себе отпуск на пару дней в Красновишерске (Пермский край) на базе Вишерского заповедника. Путешественник подробно рассказал о сложностях и чудесах пути к финальной точке.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральский путешественник и писатель Олег Чегодаев проплыл по рекам Урала к Северному Ледовитому океану в Ненецком автономном округе за 118 дней. В одиночку он смог преодолеть на каяке 4853 километра. Об этом Чегодаев рассказал в своем telegram-канале. «За моей спиной Карское море, и это значит, полевая часть уральской одиссеи закончена, закончилась», — написал путешественник в своем telegram-канале. По возвращении он собирается снять фильм и написать книгу о своем приключении. Старт «уральской одиссее» был дан 16 апреля на реке Белая в Башкортостане. Финишировал путешественник 11 августа в Карском море. Большую часть пути он преодолел на каяке, а иногда — пешком, когда обходил природные препятствия. Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с Чегодаевым в июне, когда он устроил себе отпуск на пару дней в Красновишерске (Пермский край) на базе Вишерского заповедника. Путешественник подробно рассказал о сложностях и чудесах пути к финальной точке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...