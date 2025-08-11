Уральский путешественник и писатель Олег Чегодаев проплыл по рекам Урала к Северному Ледовитому океану в Ненецком автономном округе за 118 дней. В одиночку он смог преодолеть на каяке 4853 километра. Об этом Чегодаев рассказал в своем telegram-канале.
«За моей спиной Карское море, и это значит, полевая часть уральской одиссеи закончена, закончилась», — написал путешественник в своем telegram-канале. По возвращении он собирается снять фильм и написать книгу о своем приключении.
Старт «уральской одиссее» был дан 16 апреля на реке Белая в Башкортостане. Финишировал путешественник 11 августа в Карском море. Большую часть пути он преодолел на каяке, а иногда — пешком, когда обходил природные препятствия.
Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с Чегодаевым в июне, когда он устроил себе отпуск на пару дней в Красновишерске (Пермский край) на базе Вишерского заповедника. Путешественник подробно рассказал о сложностях и чудесах пути к финальной точке.
