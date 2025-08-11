Стало известно, о чем Путин рассказал Пашиняну по телефону

Путин обсудил с Пашиняном встречу с Уиткоффом и переговоры с Трампом
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

В понедельник, 11 августа, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном. Во время общения российский лидер рассказал о ходе подготовки к встрече с президентом США Дональдом Трампом и итогах разговора с его спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщили в Кремле.

«Владимир Путин рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса», — говорится в сообщении Кремля.

Также в ходе разговора Пашинян рассказал о результатах своей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 8 августа. Российская сторона подтвердила свою готовность содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений.

На встрече Путина и Уиткоффа, прошедшей в Кремле 6 августа, обсуждались украинский конфликт и возможности сотрудничества между Россией и США. После разговора с Уиткоффом стало известно о встрече Путина и Трампа, которая пройдет 15 августа.

