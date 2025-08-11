В ПНИПУ объяснили, стоит ли пермякам опасаться новой китайской лихорадки

Эпидемия нового вируса чикунгунья, зафиксированная в Китае — очень опасна для человека. Маски не помогут, так как вирус распространяется не воздушно-капельным путем, а через укус комара. Но это, как рассказали URA.RU, в Пермском Политехе, защитит жителей Урала. Так как Желтолихорадочный комар и Азиатский тигровый комар не живут в нашем климате.
«Ключевым фактором в развитии пандемии будет способность комаров переносить вирус. Ареал обитания таких насекомых расширяется, но зимовку они пока переносят плохо, поэтому будем надеяться, что санитарный холод не даст им сильно развернуться, особенно на территории России», — рассказал ученый Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.
Ранее сообщалось, что тигровые комары появились на юге России. Их замечали в Крыму и Краснодарском крае и Крыму.
