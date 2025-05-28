Россиян предупредили о появлении «лихорадочных» комаров

Академик РАН Онищенко: в России появились комары, переносящие лихорадку
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Основным источником завозных случаев экзотических инфекций остается Таиланд
Основным источником завозных случаев экзотических инфекций остается Таиланд Фото:

На юге России появились тигровые комары — переносчики лихорадки чикунгунья. Насекомые уже зафиксированы в Краснодарском крае и Крыму. Об этом сообщил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Эта лихорадка передается тигровыми комарами, они уже появились даже в наших южных регионах. <...> Это касается Краснодарского края, Крыма», — отметил Онищенко, передает НСН. Основным источником завозных случаев экзотических инфекций остается Таиланд. Он рекомендует туристам быть особенно внимательными при посещении стран с тропическим климатом, следить за здоровьем и обращаться к врачам при появлении симптомов. Минздрав России ведет мониторинг ситуации и контролирует распространение опасных насекомых.

Чикунгунья — вирусная инфекция, передающаяся исключительно через укусы определенных видов комаров, преимущественно «тигровых». Заболевание распространено в Африке, Азии и Северной Америке, а в России, по данным специалистов, случаев заражения не было зафиксировано.

Недавно на Шри-Ланке была зафиксирована крупнейшая за 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья, о чем предупредило российское посольство. Несмотря на это, туроператоры не отмечают массового отказа россиян от поездок.

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На юге России появились тигровые комары — переносчики лихорадки чикунгунья. Насекомые уже зафиксированы в Краснодарском крае и Крыму. Об этом сообщил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. «Эта лихорадка передается тигровыми комарами, они уже появились даже в наших южных регионах. <...> Это касается Краснодарского края, Крыма», — отметил Онищенко, передает НСН. Основным источником завозных случаев экзотических инфекций остается Таиланд. Он рекомендует туристам быть особенно внимательными при посещении стран с тропическим климатом, следить за здоровьем и обращаться к врачам при появлении симптомов. Минздрав России ведет мониторинг ситуации и контролирует распространение опасных насекомых. Чикунгунья — вирусная инфекция, передающаяся исключительно через укусы определенных видов комаров, преимущественно «тигровых». Заболевание распространено в Африке, Азии и Северной Америке, а в России, по данным специалистов, случаев заражения не было зафиксировано. Недавно на Шри-Ланке была зафиксирована крупнейшая за 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья, о чем предупредило российское посольство. Несмотря на это, туроператоры не отмечают массового отказа россиян от поездок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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