Россиян предупредили о появлении «лихорадочных» комаров

На юге России появились тигровые комары — переносчики лихорадки чикунгунья. Насекомые уже зафиксированы в Краснодарском крае и Крыму. Об этом сообщил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
«Эта лихорадка передается тигровыми комарами, они уже появились даже в наших южных регионах. <...> Это касается Краснодарского края, Крыма», — отметил Онищенко, передает НСН. Основным источником завозных случаев экзотических инфекций остается Таиланд. Он рекомендует туристам быть особенно внимательными при посещении стран с тропическим климатом, следить за здоровьем и обращаться к врачам при появлении симптомов. Минздрав России ведет мониторинг ситуации и контролирует распространение опасных насекомых.
Чикунгунья — вирусная инфекция, передающаяся исключительно через укусы определенных видов комаров, преимущественно «тигровых». Заболевание распространено в Африке, Азии и Северной Америке, а в России, по данным специалистов, случаев заражения не было зафиксировано.
Недавно на Шри-Ланке была зафиксирована крупнейшая за 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья, о чем предупредило российское посольство. Несмотря на это, туроператоры не отмечают массового отказа россиян от поездок.
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