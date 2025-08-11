Кухарук встретился с югорскими бойцами СВО в Ростове-на-Дону

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор ХМАО передал бойцам технику и снаряжение, необходимые на передовой
Губернатор ХМАО передал бойцам технику и снаряжение, необходимые на передовой Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук встретился с военнослужащими из Югры в Ростове-на-Дону. Глава региона передал землякам партию техники и оборудования для выполнения боевых задач на передовой.

«В Ростове-на-Дону встретился с земляками, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции. Они прибыли в город для получения техники и снаряжения, необходимых на передовой», — рассказал в своем telegram-канале губернатор ХМАО.

Военным переданы мотоциклы, квадроциклы, дроны и другое высокотехнологичное оборудование. Все это закупается и отправляется по заявкам от частей, в которых служат югорские бойцы. Глава регина уточнил, что в последнее время удалось сократить сроки выполнения заявок и эта работа будем продолжаться.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске стартовал второй поток «Школы юного волонтера». Здесь ребята участвуют в сборе и отправке посылок бойцам, а также плетут маскировочные сети в зону СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук встретился с военнослужащими из Югры в Ростове-на-Дону. Глава региона передал землякам партию техники и оборудования для выполнения боевых задач на передовой. «В Ростове-на-Дону встретился с земляками, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции. Они прибыли в город для получения техники и снаряжения, необходимых на передовой», — рассказал в своем telegram-канале губернатор ХМАО. Военным переданы мотоциклы, квадроциклы, дроны и другое высокотехнологичное оборудование. Все это закупается и отправляется по заявкам от частей, в которых служат югорские бойцы. Глава регина уточнил, что в последнее время удалось сократить сроки выполнения заявок и эта работа будем продолжаться. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске стартовал второй поток «Школы юного волонтера». Здесь ребята участвуют в сборе и отправке посылок бойцам, а также плетут маскировочные сети в зону СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...