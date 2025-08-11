Кухарук встретился с югорскими бойцами СВО в Ростове-на-Дону

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук встретился с военнослужащими из Югры в Ростове-на-Дону. Глава региона передал землякам партию техники и оборудования для выполнения боевых задач на передовой.
«В Ростове-на-Дону встретился с земляками, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции. Они прибыли в город для получения техники и снаряжения, необходимых на передовой», — рассказал в своем telegram-канале губернатор ХМАО.
Военным переданы мотоциклы, квадроциклы, дроны и другое высокотехнологичное оборудование. Все это закупается и отправляется по заявкам от частей, в которых служат югорские бойцы. Глава регина уточнил, что в последнее время удалось сократить сроки выполнения заявок и эта работа будем продолжаться.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске стартовал второй поток «Школы юного волонтера». Здесь ребята участвуют в сборе и отправке посылок бойцам, а также плетут маскировочные сети в зону СВО.
