В Ханты-Мансийске школьники на летних каникулах помогают участникам СВО

В Ханты-Мансийске стартовал второй поток «Школы юного волонтера». Здесь ребята участвуют в сборе и отправке посылок бойцам, а также плетут маскировочные сети в зону СВО. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин в соцсети.
«Сегодня в штабе общественной организации „СборХМ“ стартовал второй поток проекта „Школы юного волонтера“. Уже второй год подряд во время летних каникул юные хантымансийцы вместе с активистами плетут маскировочные сети, участвуют в сборе и погрузке гуманитарной помощи», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале.
Помимо этого, ребята помогают швейному батальону «Югра», изготавливают талисманы для солдат и учатся навыкам оказания первой медицинской помощи. Юных югорчан также знакомят с историями героев СВО.
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