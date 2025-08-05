05 августа 2025

В Ханты-Мансийске школьники на летних каникулах помогают участникам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребята плетут маскировочные сети и изготавливают талисманы для бойцов
Ребята плетут маскировочные сети и изготавливают талисманы для бойцов Фото:

В Ханты-Мансийске стартовал второй поток «Школы юного волонтера». Здесь ребята участвуют в сборе и отправке посылок бойцам, а также плетут маскировочные сети в зону СВО. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин в соцсети.

«Сегодня в штабе общественной организации „СборХМ“ стартовал второй поток проекта „Школы юного волонтера“. Уже второй год подряд во время летних каникул юные хантымансийцы вместе с активистами плетут маскировочные сети, участвуют в сборе и погрузке гуманитарной помощи», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале.

Помимо этого, ребята помогают швейному батальону «Югра», изготавливают талисманы для солдат и учатся навыкам оказания первой медицинской помощи. Юных югорчан также знакомят с историями героев СВО.

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В Ханты-Мансийске стартовал второй поток «Школы юного волонтера». Здесь ребята участвуют в сборе и отправке посылок бойцам, а также плетут маскировочные сети в зону СВО. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин в соцсети. «Сегодня в штабе общественной организации „СборХМ“ стартовал второй поток проекта „Школы юного волонтера“. Уже второй год подряд во время летних каникул юные хантымансийцы вместе с активистами плетут маскировочные сети, участвуют в сборе и погрузке гуманитарной помощи», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале. Помимо этого, ребята помогают швейному батальону «Югра», изготавливают талисманы для солдат и учатся навыкам оказания первой медицинской помощи. Юных югорчан также знакомят с историями героев СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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