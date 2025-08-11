Свердловский замгубернатора Ионин получил медаль за помощь ВС РФ

Свердловский замгубернатора-министр инвестиций Дмитрий Ионин, курирующий цифровой и инвестблоки, получил медаль «За укрепление боевого содружества». Копия выписки из приказа о награждении чиновника есть в распоряжении URA.RU.
«За большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации», — говорится в документе. При этом сам Ионин отказался комментировать информацию о награждении нашему корреспонденту.
Для заместителя Дениса Паслера это не первая награда за помощь ВС РФ. Судя по информации из открытых источников, Ионин неоднократно ездил с гуманитарными миссиями на Донбасс.
