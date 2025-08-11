Алкосеть челябинского миллиардера Студенникова перестала продавать водку жителям Кузбасса

Сеть алкомаркетов «Красное и Белое» (основатель — челябинец Сергей Студенников) приостановила реализацию крепких напитков в Кемеровской области. Причиной стало истечение срока лицензии.
«Сеть „Красное и белое“ приостановила продажу крепкого алкоголя на территории Кемеровской области из-за истечения срока лицензии. Лицензия на право продажи крепкого алкоголя была выдана ООО „Альфа-М“ департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области 11 августа 2020 года. Она действовала до 10 августа 2025 года включительно», — передает «Интерфакс». Информацию подтвердили сотрудники нескольких магазинов «К &Б», работающих в Кузбассе.
Ранее, с 25 июля 2025 года, розничная продажа алкоголя в магазинах «Красное и Белое» была приостановлена из-за выявленных нарушений в Вологодской области. Как сообщили власти региона, с 1 августа компания «Альфа-М» досрочно прекратила действие лицензии по собственной инициативе.
Вологодский губернатор Георгий Филимонов объяснил происходящее заботой о здоровье граждан и выразили готовность помочь сотрудникам закрывающихся магазинов через центры занятости. В свою очередь, представители компании оспорили решение о лишении лицензии в вологодском арбитраже.
