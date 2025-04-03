В России магазины сети «Красное& Белое» челябинского миллиардера Сергея Студенникова ассоциируют с алкомаркетами. Бизнесмена даже обвиняли в спаивании народа. При этом компания ставит перед собой миссию «поменять отношение людей к алкоголю». Как розничный отдел с алкоголем и табаком превратился в федеральную сеть — в материале URA.RU.
Начало
Студенников начинал бизнес в конце 80-х годов, в самый разгар антиалкогольной компании. В интервью бизнесмен признавался, что прекрасно помнит те времена: тебе 18 лет, по закону можно покупать и употреблять алкоголь, но достать его негде. Жители шли на крайние меры в поисках спиртного. Очень часто некачественный алкоголь становился причиной смерти. В 90-е годы Студенников занимался торговлей алкоголем, табаком и строительными материалами.
Начинал с малого
В 2006 году Студенников начинает внедрять сеть магазинов «Красное& Белое». В России тогда ощущался дефицит алкоголя. Поэтому успех кампании не вызвал ни у кого удивления. 11 августа 2006 года в Копейске был открыт первый магазин сети. До конца года Студенников открыл еще семь точек. В 2007 году число магазинов выросло до 38.
Расширение бизнеса
С каждым годом сеть Студенникова расширяла географию. В 2014 году в сеть входило 1700 магазинов в 27 регионах России, в июле 2015 года — более двух с половиной тысяч магазинов в 39 регионах, на 1 февраля 2017 года — 3957 магазинов, в сентябре 2017 года — более 4,7 тысячи магазинов, в сентябре 2018 года — 6683 магазина в 56 регионах РФ, в сентябре 2019 года — 8141 магазин.
Обыски и последующее объединение с конкурентами
В декабре 2018 года в офисах сети «Красное& Белое» прошли обыски. Работали сотрудники ФСБ и налоговой. Тогда в компании связали произошедшее с происками конкурентов в лице компании «Бристоль». При этом официальная причина следственных действий заключалась в подозрениях в обороте контрафакта и неуплате налогов.
На фоне обысков в январе 2019 года Студенников решил объединиться с конкурентами. В объединенную сеть вместе с ним вошли владельцы «Дикси» Игорь Кесаев и «Бристоля» Сергей Кациев.
Процесс по слиянию компанию шел медленно. Но очередные обыски в фирме Студенникова подтолкнули предпринимателей к скорейшему завершению сделки. Почти все активы Студенникова были выведены из РФ на Кипр. По итогу была основана компания «Меркурий Ритейл Холдинг».
Бизнес продолжил расти
Слияние с конкурентами не повлияло на прибыльность бизнеса Студенникова. Компания продолжала расширяться и приносить многомиллиардные доходы. Суммарная прибыль фирм, входящих в состав «Меркурий Ритейл Холдинг», в 2020 году равнялась 29,3 млрд рублей, в 2021-м — 42,3 млрд рублей и в 2022-м — 55,1 млрд рублей.
COVID-19
Пандемию COVID-19 бизнес-империя Студенникова не почувствовала. Но сам бизнесмен потерял семь с половиной тысяч рублей. На такую сумму его оштрафовал Калининский районный суд по административному делу о нарушении Студенниковым коронавирусных предписаний: в мае 2021 года он вовремя не разместил информацию о результатах теста на COVID-19.
Оставил дочь за старшую
Летом 2023 года Студенников ввел дочь Марию в бизнес. Она стала директором АО «Аврора», которому принадлежат 49% акций ООО «Меркурий Ритейл Холдинг». Не исключено, что со временем, миллиардер отдаст весь бизнес в управление детям.
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