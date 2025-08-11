Президент США Дональд Трамп заявил, что поедет в Россию в пятницу. Сделал он это в эфире американского телеканала.
«И мне неловко находиться здесь, вы знаете, я собираюсь встретиться с Путиным, я еду в Россию в пятницу», — заявил Трамп в эфире телеканала FoxNews. Предположительно, лидер штатов мог оговориться, так как встреча президента РФ Владимира Путина и Трампа планировалась 15 августа на Аляске.
Ранее Дональд Трамп уже анонсировал встречу с Владимиром Путиным, которая должна пройти 15 августа на Аляске. Ожидается, что детали переговоров будут раскрыты позднее.
