Трамп заявил, что собирается «ехать в Россию». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что поедет в Россию в пятницу
Трамп заявил, что поедет в Россию в пятницу Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что поедет в Россию в пятницу. Сделал он это в эфире американского телеканала.

«И мне неловко находиться здесь, вы знаете, я собираюсь встретиться с Путиным, я еду в Россию в пятницу», — заявил Трамп в эфире телеканала FoxNews. Предположительно, лидер штатов мог оговориться, так как встреча президента РФ Владимира Путина и Трампа планировалась 15 августа на Аляске.

Ранее Дональд Трамп уже анонсировал встречу с Владимиром Путиным, которая должна пройти 15 августа на Аляске. Ожидается, что детали переговоров будут раскрыты позднее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что поедет в Россию в пятницу. Сделал он это в эфире американского телеканала. «И мне неловко находиться здесь, вы знаете, я собираюсь встретиться с Путиным, я еду в Россию в пятницу», — заявил Трамп в эфире телеканала FoxNews. Предположительно, лидер штатов мог оговориться, так как встреча президента РФ Владимира Путина и Трампа планировалась 15 августа на Аляске. Ранее Дональд Трамп уже анонсировал встречу с Владимиром Путиным, которая должна пройти 15 августа на Аляске. Ожидается, что детали переговоров будут раскрыты позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...