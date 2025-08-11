В монастырь Сургута привезли мощи святой блаженной Матроны

Мощи святой Матроны будут находиться в Сургуте до 19 августа (архивное фото)
Мощи святой Матроны будут находиться в Сургуте до 19 августа (архивное фото)

В женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Умиление» в Сургуте  доставили мощи святой блаженной Матроны. Реликвия будут находится там по 19 августа включительно. 

«Мощи св.блаженной Матроны будут находиться в монастыре по 19 августа включительно в храме Умиления Б.М. храм будет открыт с 8.00 до 20.00. В 12.45 будет совершаться Акафист бл.Матроне», — сообщает пресс-служба монастыря.

Мощи почитаемой у христиан святой привезли в женский монастырь в честь десятилетнего юбилея со дня его образования. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил Божественную литургию. 

Ранее URA.RU сообщало о планах нового главы Русского географического общества в ХМАО. Дмитрий Сотников объявил о начале масштабных экспедиций — впереди археологические раскопки и возвращение утраченных икон

