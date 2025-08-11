Минобороны РФ подтвердило прорыв российских военных в Сумскую область

Российские военные нанесли скоординированный удар по району скопления батальона ВСУ в Сумской области, уничтожив до 50 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве подтвердили проведение комплексного удара экипажами Су-34 и беспилотниками по району сосредоточения 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области с использованием управляемых авиационных бомб УМПК-500 и БПЛА-500 «Герань-2». В результате нанесенного удара уничтожено до 50 боевиков.
Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами и до десяти единиц иностранной военной техники ВСУ, включая два танка Abrams, четыре боевых машины пехоты Bradley, а также другую автомобильную и бронетехнику украинской армии. Сумская область остается одним из ключевых направлений боевых действий: ранее здесь уже сообщалось о переброске подразделений 144-го центра ССО ВСУ, несущих потери в столкновениях с российскими войсками, а также об уничтожении замаскированных складов боеприпасов и отражении попыток украинских сил прорваться в Курскую область.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.