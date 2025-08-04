04 августа 2025

Военный ВСУ погиб при съемке ролика в Сумской области

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Военные ВСУ снимали постановочное видео об удачном наступлении
Военные ВСУ снимали постановочное видео об удачном наступлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территории Сумской области во время записи постановочного видеоролика, в котором украинский спецназ демонстрировал успешную атаку на позиции российских военных, погиб 21-летний военнослужащий ВСУ. Об этом сообщили представители российских силовых ведомств.

«Стало известно, что при съемках этого ролика уничтожен 21-летний младший сержант ВСУ Фетько Василий Васильевич по кличке Вуйко. Вероятнее всего, это не единственная потеря украинского спецназа», — рассказал источник ТАСС.

Смерть произошла, когда военнослужащие 144-го и 73-го центров Сил специальных операций (ССО) ВСУ снимали видео о рейде на позиции российских войск в Сумской области. В постановочное видео попали сцены передвижения на багги и стрельбы по лесистой местности. Но конкретные подтверждения реальных побед отсутствуют. Тем не менее, авторы видео сообщают о «перемоге» (что в переводе с украинского означает «победа») и якобы ликвидации нескольких российских военнослужащих.

Ранее в Сумской области российские военные уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ и отразили попытку украинских сил прорваться в Курскую область. Также в регионе продолжаются интенсивные боевые действия, в ходе которых российские подразделения наносят удары по объектам инфраструктуры и временным пунктам дислокации украинской армии.

Сумская область остается одним из ключевых направлений боевых действий. Ранее сообщалось о переброске в район Юнаковки подразделений 144-го центра ССО ВСУ, которые несут потери в столкновениях с российскими войсками.

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На территории Сумской области во время записи постановочного видеоролика, в котором украинский спецназ демонстрировал успешную атаку на позиции российских военных, погиб 21-летний военнослужащий ВСУ. Об этом сообщили представители российских силовых ведомств. «Стало известно, что при съемках этого ролика уничтожен 21-летний младший сержант ВСУ Фетько Василий Васильевич по кличке Вуйко. Вероятнее всего, это не единственная потеря украинского спецназа», — рассказал источник ТАСС. Смерть произошла, когда военнослужащие 144-го и 73-го центров Сил специальных операций (ССО) ВСУ снимали видео о рейде на позиции российских войск в Сумской области. В постановочное видео попали сцены передвижения на багги и стрельбы по лесистой местности. Но конкретные подтверждения реальных побед отсутствуют. Тем не менее, авторы видео сообщают о «перемоге» (что в переводе с украинского означает «победа») и якобы ликвидации нескольких российских военнослужащих. Ранее в Сумской области российские военные уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ и отразили попытку украинских сил прорваться в Курскую область. Также в регионе продолжаются интенсивные боевые действия, в ходе которых российские подразделения наносят удары по объектам инфраструктуры и временным пунктам дислокации украинской армии. Сумская область остается одним из ключевых направлений боевых действий. Ранее сообщалось о переброске в район Юнаковки подразделений 144-го центра ССО ВСУ, которые несут потери в столкновениях с российскими войсками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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