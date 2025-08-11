После солнечных дней Пермь ждут дожди и туманы

В Пермском крае ожидаются дожди и грозы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермякам стоит подготовиться к переменчивой погоде
Пермякам стоит подготовиться к переменчивой погоде Фото:

В Пермском крае солнце сменится дождями, а местами прогремят грозы. Ночью в некоторых районах опустится туман. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Во вторник, 12 августа, жителей Пермского края ждет переменчивая погода. Утром небо будет ясным, но уже днем в разных районах пройдут кратковременные дожди, а кое-где даже грозы. Ночью в некоторых местах появится туман. Температура окажется немного выше климатической нормы: ночью столбики термометров покажут 6–16 градусов (в Перми около 12 градусов), а днем — 20–25 градусов (в Перми до 23 градусов)», — рассказали метеорологи в своем telegram-канале.

Ветер подует с северо-востока: ночью слабый, а днем усилится до 4–9 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 14 метров в секунду. 

Ранее URA.RU рассказывало, каким будет август Прикамье. По прогнозам метеорологов, ожидается погода в пределах климатической нормы, без продолжительных жарких периодов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае солнце сменится дождями, а местами прогремят грозы. Ночью в некоторых районах опустится туман. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Во вторник, 12 августа, жителей Пермского края ждет переменчивая погода. Утром небо будет ясным, но уже днем в разных районах пройдут кратковременные дожди, а кое-где даже грозы. Ночью в некоторых местах появится туман. Температура окажется немного выше климатической нормы: ночью столбики термометров покажут 6–16 градусов (в Перми около 12 градусов), а днем — 20–25 градусов (в Перми до 23 градусов)», — рассказали метеорологи в своем telegram-канале. Ветер подует с северо-востока: ночью слабый, а днем усилится до 4–9 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 14 метров в секунду.  Ранее URA.RU рассказывало, каким будет август Прикамье. По прогнозам метеорологов, ожидается погода в пределах климатической нормы, без продолжительных жарких периодов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...