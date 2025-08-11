11 августа 2025

На трассе в ХМАО почти на неделю введут ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возможна полная остановка движения на час
Возможна полная остановка движения на час Фото:

На автодороге Югорск – Таежный в ХМАО с 12 по 17 августа будет ограничено движение транспорта на участке с 402-й по 403-й километр. Местные власти в соцсети сообщили, что возможная полная остановка проезда автомобилей на участке, но на срок не более, чем час.

«С 12 августа 00:00 до 17 августа 24:00, возможна временная остановка движения (на период не более 1 часа). Планируются ремонтные работы на участке автомобильной дороги г. Югорск – пгт. Таежный на участке 402–403 километр», — сообщает мэрия Югорска в telegram-канале.

В указанные период будут проводиться гидравлические испытания газопровода. Водителям необходимо учитывать информацию при планировании маршрута.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На автодороге Югорск – Таежный в ХМАО с 12 по 17 августа будет ограничено движение транспорта на участке с 402-й по 403-й километр. Местные власти в соцсети сообщили, что возможная полная остановка проезда автомобилей на участке, но на срок не более, чем час. «С 12 августа 00:00 до 17 августа 24:00, возможна временная остановка движения (на период не более 1 часа). Планируются ремонтные работы на участке автомобильной дороги г. Югорск – пгт. Таежный на участке 402–403 километр», — сообщает мэрия Югорска в telegram-канале. В указанные период будут проводиться гидравлические испытания газопровода. Водителям необходимо учитывать информацию при планировании маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...