На трассе в ХМАО почти на неделю введут ограничения

На автодороге Югорск – Таежный в ХМАО с 12 по 17 августа будет ограничено движение транспорта на участке с 402-й по 403-й километр. Местные власти в соцсети сообщили, что возможная полная остановка проезда автомобилей на участке, но на срок не более, чем час.
«С 12 августа 00:00 до 17 августа 24:00, возможна временная остановка движения (на период не более 1 часа). Планируются ремонтные работы на участке автомобильной дороги г. Югорск – пгт. Таежный на участке 402–403 километр», — сообщает мэрия Югорска в telegram-канале.
В указанные период будут проводиться гидравлические испытания газопровода. Водителям необходимо учитывать информацию при планировании маршрута.
