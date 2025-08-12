Telegraph: Зеленский смягчил позицию в вопросе территорий перед встречей Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский готов допустить уступки по уже контролируемым Россией территориям ради прекращения боевых действий. Об этом сообщает британская газета Telegraph.
«Украина могла бы согласиться прекратить боевые действия и уступить территории, уже занятые Россией в рамках плана, поддерживаемого европейцами», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что смягчение позиции происходит перед саммитом России и США на Аляске.
Также подчеркивается, что, несмотря на готовность к уступкам, украинская сторона согласится на мирное урегулирование только при условии получения четких гарантий безопасности. Речь идет о поставках западного оружия и предоставлении Украине перспективы вступления в НАТО.
