Politico назвало риск для НАТО, связанный с Россией

Одним из больших рисков для увеличения расходов во многих странах НАТО является убежденность в неизбежной угрозе, исходящей от России. Такое мнение высказал бывший глава НАТО Джордж Робертсон.

«Привлечение общественности и убеждение ее в неминуемой угрозе со стороны России является одним из самых больших рисков для увеличения расходов во многих странах НАТО», — сказал бывший глава альянса. Он подчеркнул, что это трудно и потребует от политиков обрисовать, в чем на самом деле заключаются опасности и риски.

Робертсон также обратил внимание на слабую осведомленность британцев о состоянии национальной противовоздушной и противоракетной обороны. Он сообщил, что большинство граждан Великобритании не знают о ее отсутствии. Бывший генсек подчеркнул, что если бы общественность была информирована о дефиците в этой сфере, это могло бы существенно повлиять на общественное мнение по вопросу увеличения военного бюджета.

