11 августа 2025

Челябинский «Трактор» провел первую тренировку на льду

Почти вся команда в сборе
Почти вся команда в сборе Фото:
новость из сюжета
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

ХК «Трактор», готовясь к сезону 2025/2026, провел первую тренировку на льду. Фотографиями поделилась пресс-служба челябинского клуба.

Тренировку проводит главный тренер Бенуа Гру и его ассистент Рафаэль Рише. «На льду работа полным ходом», — отметил telegram-канал команды.

Накануне «Трактор» заявил о старте предсезонной подготовки, и первая силовая тренировка прошла в спортзале. Перед этим спортсмены прошли медосмотр и получили положительные заключения о состоянии здоровья.

Вся команда уже в сборе, в том числе прибыли в Челябинск и иностранные легионеры — канадский голкипер Крис Дригер, французский нападающий Пьеррик Дюбе и экс-защитник минского «Динамо» родом из США Джордан Гросс. Ранее челябинский ХК «Трактор» исчерпал лимит на легионеров, подписав нападающего Майка Веккионе. Но накануне в спортивных telegram-каналах появилась информация, что к «Трактору» еще может присоединиться сверхуспешных нападающий Джошуа Ливо, у которого истек контракт с «Салаватом Юлаевом». Но чтобы Ливо начал играть в «Тракторе», челябинский клуб должен будет попрощаться с одним из легионеров.

