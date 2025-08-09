09 августа 2025

Французский снайпер и экс-защитник минского «Динамо» прилетели в Челябинск играть за «Трактор».

Новые легионеры «Трактора» Дюбе и Гросс прилетели в Челябинск
© Служба новостей «URA.RU»
Легионеры Гросс (слева) и Дюбе (справа) начали осваиваться в «Тракторе»
Легионеры Гросс (слева) и Дюбе (справа) начали осваиваться в «Тракторе»

Французский снайпер Пьеррик Дюбе и экс-защитник минского «Динамо» родом из США Джордан Гросс прилетели в Челябинск играть за хоккейный клуб «Трактор». Об этом сообщили в пресс-службе челябинской команды. 

«Еще два новичка прилетели в Челябинск. Джордан Гросс и Пьеррик Дюбе гармонично вписались в интерьеры Арены», — сообщает telegram-канал «ХК „Трактор“. Челябинск».

Менеджеры «Трактора» также проверили Дюбе на знание русского языка. Француз рассказал, что знает такие слова как «привет», «люблю», «спасибо» и «пока».

Ранее «Трактор» усилил атаку французским форвардом Дюбе. Контракт с 24-летним нападающим, обладателем Кубка Колдера-2024, рассчитан до конца сезона 2025/26. Несмотря на габариты, этот форвард имеет все задатки большого снайпера и любит быстрый хоккей, заявил генменеджер команды Алексей Волков.

Джордан Гросс, провел блестящий сезон в минском «Динамо». В клубе подчеркивают, что Гросс американец обладает высоким хоккейным интеллектом и способен сыграть как на острие, так и в роли ассистента. 

Ранее челябинский ХК «Трактор» исчерпал лимит на легионеров, подписав нападающего Майка Веккионе. 25 августа команду можно будет увидеть на Арене «Трактор» на Кубке губернатора по хоккею. А на 5 сентября запланирован Кубок открытия в Ярославле. 

