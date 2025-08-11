11 августа 2025

На Челябинскую область обрушатся сильные ливни с градом

МЧС распространило неблагоприятный прогноз погоды
МЧС распространило неблагоприятный прогноз погоды

В Челябинской области 13 августа ожидаются сильные ливни с градом. Об этом предупредили в пресс-службе регионального МЧС.

«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз об опасных погодных явлениях. Днём 13 августа в отдельных районах области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В областном МЧС рекомендуют скорректировать планы из-за плохой погоды. Кроме того, они рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями и заборами, а также не ходить под линиями электропередач. Ранее синоптики уже предупреждали о возможных ливнях, которые обрушатся на регион к середине недели.

