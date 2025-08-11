Мэрия Кургана составила окончательный список из 39 аварийных домов, с которых жителей расселят в 2025–2026 годах. Власти подчеркивают, что переселение — это мера безопасности, направленная на улучшение жилищных условий жителей. Полный комплекс работ планируется завершить к концу 2026 года. Об этом сообщается в постановлении мэрии.
«Утвердить муниципальную адресную программу „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2025-2026 годы“, согласно приложению к настоящему постановлению. Разработчик программы — департамент ЖКХ администрации Кургана», — указано в документе.
Список адресов аварийных домов:
- г. Курган, ул. 9 Мая, д. 1;
- г. Курган, ул. 9 Мая, д. 2;
- г. Курган, ул. Акмолинская, д. 16;
- г. Курган, ул. Акмолинская, д. 51;
- г. Курган, ул. Гагарина, д. 11;
- г. Курган, ул. Гагарина, д. 56;
- г. Курган, ул. Декабристов, д. 48;
- г. Курган, ул. Добролюбова, д. 72;
- г. Курган, ул. Доватора, д. 2в;
- г. Курган, ст. Камчиха, д. 2а;
- г. Курган, п. Керамзитный, д. 8;
- г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 155б;
- г. Курган, ул. Комиссаров, д. 69а;
- г. Курган, ул. Комиссаров, д. 71;
- г. Курган, ул. Комиссаров, д. 73а;
- г. Курган, ул. Космонавтов, д. 1а;
- г. Курган, ул. Котовского, д. 5;
- г. Курган, ул. Линейная, д. 52;
- г. Курган, ул. Ломоносова, д. 10;
- г. Курган, ул. Ломоносова, д. 24;
- г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 19;
- г. Курган, ул. М.Горького, д. 236;
- г. Курган, ул. Межевая, д. 18;
- г. Курган, п. Мелькомбината, д. 15;
- г. Курган, п. Механический, д. 5б;
- г. Курган, ул. Монтажников, д. 7;
- г. Курган, мкр. Нижняя Утятка, ул. Тепличная, д. 2;
- г. Курган, мкр. Нижняя Утятка, ул. Тепличная, д. 21;
- г. Курган, ул. Ползунова, д. 76;
- г. Курган, ул. Пугачева, д. 4;
- г. Курган, ул. Пугачева, д. 6;
- г. Курган, ул. Пугачева, д. 93а;
- г. Курган, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 2;
- г. Курган, ул. Смирнова, д. 3;
- г. Курган, ул. Советская, д. 92, стр. 1;
- г. Курган, ул. Урожайная, д. 153;
- г. Курган, ул. Уфимская, д. 19;
- г. Курган, ул. Электровозная, д. 25;
- г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39ж.
Ранее URA.RU писало, что на внеочередном заседании гордумы депутаты внесли изменения в бюджет города Кургана, сократив расходы по ряду направлений. Так, например, указывалось на сокращение расходов по благоустройству уличной сети на 10,8 млн рублей. Кроме того, уменьшилось финансирования ряда программ: Комфортная городская среда, «Любимый город», Программа стимулирования жилищного строительства, Доступная среда для инвалидов и других.
