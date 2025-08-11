11 августа 2025

Из каких аварийных домов будут переселять курганцев в ближайшие два года. Список

Сотни курганцев переедут из аварийных домов по программе мэрии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане утвердили новую программу, по которой жителей переселят из аварийных домов
В Кургане утвердили новую программу, по которой жителей переселят из аварийных домов Фото:

Мэрия Кургана составила окончательный список из 39 аварийных домов, с которых жителей расселят в 2025–2026 годах. Власти подчеркивают, что переселение — это мера безопасности, направленная на улучшение жилищных условий жителей. Полный комплекс работ планируется завершить к концу 2026 года. Об этом сообщается в постановлении мэрии. 

«Утвердить муниципальную адресную программу „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2025-2026 годы“, согласно приложению к настоящему постановлению. Разработчик программы — департамент ЖКХ администрации Кургана», — указано в документе. 

Список адресов аварийных домов:

  • г. Курган, ул. 9 Мая, д. 1;
  • г. Курган, ул. 9 Мая, д. 2;
  • г. Курган, ул. Акмолинская, д. 16;
  • г. Курган, ул. Акмолинская, д. 51;
  • г. Курган, ул. Гагарина, д. 11;
  • г. Курган, ул. Гагарина, д. 56;
  • г. Курган, ул. Декабристов, д. 48;
  • г. Курган, ул. Добролюбова, д. 72;
  • г. Курган, ул. Доватора, д. 2в;
  • г. Курган, ст. Камчиха, д. 2а;
  • г. Курган, п. Керамзитный, д. 8;
  • г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 155б;
  • г. Курган, ул. Комиссаров, д. 69а;
  • г. Курган, ул. Комиссаров, д. 71;
  • г. Курган, ул. Комиссаров, д. 73а;
  • г. Курган, ул. Космонавтов, д. 1а;
  • г. Курган, ул. Котовского, д. 5;
  • г. Курган, ул. Линейная, д. 52;
  • г. Курган, ул. Ломоносова, д. 10;
  • г. Курган, ул. Ломоносова, д. 24;
  • г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 19;
  • г. Курган, ул. М.Горького, д. 236;
  • г. Курган, ул. Межевая, д. 18;
  • г. Курган, п. Мелькомбината, д. 15;
  • г. Курган, п. Механический, д. 5б;
  • г. Курган, ул. Монтажников, д. 7;
  • г. Курган, мкр. Нижняя Утятка, ул. Тепличная, д. 2;
  • г. Курган, мкр. Нижняя Утятка, ул. Тепличная, д. 21;
  • г. Курган, ул. Ползунова, д. 76;
  • г. Курган, ул. Пугачева, д. 4;
  • г. Курган, ул. Пугачева, д. 6;
  • г. Курган, ул. Пугачева, д. 93а;
  • г. Курган, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 2;
  • г. Курган, ул. Смирнова, д. 3;
  • г. Курган, ул. Советская, д. 92, стр. 1;
  • г. Курган, ул. Урожайная, д. 153;
  • г. Курган, ул. Уфимская, д. 19;
  • г. Курган, ул. Электровозная, д. 25;
  • г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39ж.

Ранее URA.RU писало, что на внеочередном заседании гордумы депутаты внесли изменения в бюджет города Кургана, сократив расходы по ряду направлений. Так, например, указывалось на сокращение расходов по благоустройству уличной сети на 10,8 млн рублей. Кроме того, уменьшилось финансирования ряда программ: Комфортная городская среда, «Любимый город», Программа стимулирования жилищного строительства, Доступная среда для инвалидов и других.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Кургана составила окончательный список из 39 аварийных домов, с которых жителей расселят в 2025–2026 годах. Власти подчеркивают, что переселение — это мера безопасности, направленная на улучшение жилищных условий жителей. Полный комплекс работ планируется завершить к концу 2026 года. Об этом сообщается в постановлении мэрии.  «Утвердить муниципальную адресную программу „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2025-2026 годы“, согласно приложению к настоящему постановлению. Разработчик программы — департамент ЖКХ администрации Кургана», — указано в документе.  Список адресов аварийных домов: Ранее URA.RU писало, что на внеочередном заседании гордумы депутаты внесли изменения в бюджет города Кургана, сократив расходы по ряду направлений. Так, например, указывалось на сокращение расходов по благоустройству уличной сети на 10,8 млн рублей. Кроме того, уменьшилось финансирования ряда программ: Комфортная городская среда, «Любимый город», Программа стимулирования жилищного строительства, Доступная среда для инвалидов и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...