Европейские оружейные заводы расширяются втрое быстрее, чем в предыдущие годы, занимая уже более семи миллионов квадратов новых промышленных площадей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственный анализ спутниковых данных.
«Европа готовится к войне <...> Масштабы и размах строительных работ на оборонных заводах Европы свидетельствуют о переходе от мирного производства к формированию долгосрочной промышленной базы для военных нужд», — отмечает Financial Times. По информации газеты, изменения на территориях предприятий подтверждены спутниковыми снимками: на них видны земляные работы, возведение новых зданий и инфраструктуры, что указывает на значительное расширение мощностей.
По данным издания, европейская оборонная индустрия переживает перевооружение в исторических масштабах: площадь новых или обновленных объектов выросла с 790 тыс. кв. м в 2020–2021 годах до 2,8 млн кв. м только за последние два года. Столь стремительный рост оборонной индустрии указывает на смену стратегических приоритетов ЕС и формирование новых подходов к военной безопасности региона.
На заводах будут производиться не только ракеты, боеприпасы для танков и машин, но и спутниковые системы и некие взрывчатые вещества. Один из крупнейших проектов реализован в Венгрии: немецкая компания Rheinmetall совместно с венгерской государственной N7 Holding построила в городе Варпалота завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ. Аналитики отмечают, что динамика расширения оборонных мощностей особенно возросла после 2022 года. В нынешнем году для Запада актуальна проблема путей обеспечения поставок вооружений Украине и пополнения собственных запасов на фоне возможного ослабления военной поддержки со стороны США.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не рассматривает Европу как противника, а только как торгового партнера. Он отмечал, что все разговоры европейских лидеров о мнимой российской угрозе являются оправданием для расходов на поставки на Украину и для милитаризации НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что поставки Запада оружия Киеву затягивают конфликт и мешают переговорам. При этом в России заявляли, что страна сможет защитить свои интересы в случае угрозы от Европы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.