«Предлагал роскошную жизнь»: брокера из Екатеринбурга обвинили в сексе с девочкой

В Екатеринбурге задержали 40-летнего кредитного брокера, которого подозревают в совращении 14-летней школьницы. По словам источника URA.RU, он якобы заманил ее к себе, предлагая «роскошную жизнь».
«Подозреваемый говорил, что может оплатить товары на маркетплейсах. Говорил, что будет водить в „Золотое яблоко“, предлагал большие деньги и „роскошную жизнь“. С 14-летней девочкой вел переписку, где признавался ей в любви», — сказал собеседник агентства в силовой среде.
По данным URA.RU, мужчину задержали сотрудники уголовного розыска ОП-5 и следователи СКР. В свердловских силовых структурах тему не комментируют.
