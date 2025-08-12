В Свердловской области перестанет работать телевидение и радио

В нескольких населенных пунктах Свердловской области в течение двух дней ожидаются кратковременные сбои в теле- и радиовещании, связанные с профилактическими работами на вышках. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения.
Так, 13 августа в поселке Баранчинский с 07:00 до 15:00 перестанут работать телеканалы, относящиеся к РТРС-1 и РТРС-2, а в 11:00 — 12:15 сбои на тех же каналах ожидаются в Новоуральске. На следующий день в 07:00 — 15:00 в Нижней Салде отключат «Радио России», «Воскресение», «Маруся ФМ», а в селе Афанасьевское — каналы РТРС-1, РТРС-2, «Радио России» и «Воскресение».
К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.
