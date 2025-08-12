Скончался топ-менеджер «Уралкалия» Дмитрий Осипов

Дмитрий Осипов пять лет был депутатом заксобрания
Дмитрий Осипов пять лет был депутатом заксобрания

В ночь на 12 августа ушел из жизни председатель совета директоров ПАО «Уралкалий», бывший гендиректор компании и экс-депутат заксобрания Дмитрий Осипов. Ему было 59 лет. 

«Сегодня ночью скончался бывший генеральный директор компании „Уралкалий“ Дмитрий Осипов», — сообщает telegram-канал «Слуховой анализатор». В компании подтвердили информацию. 

Дмитрий Осипов был депутатом заксобрания Пермского края третьего созыва (2016-2021 годы). Он избирался по округу №14. В декабре 2020 года он оставил пост директора «Уралкалия», которую занимал с 2013 года. На его место был назначен технический директор предприятия Виталий Лаук. Председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин пояснял тогда, что рокировка связана с реализацией производственной стратегии компании. В январе 2021 года Осипов был назначен гендиректором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», но в июне 2023 года он вернулся на пост председателя совета директоров «Уралкалия».

