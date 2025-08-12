В Екатеринбурге пенсионеров свозили отдохнуть в термы. Фото

Пенсионеры Кировского района Екатеринбурга отдохнули в Баден-Бадене
Пенсионеры посетили «Баден-Баден»
Пенсионеры посетили «Баден-Баден»

В Екатеринбурге для пенсионеров, проживающих в микрорайоне Изоплит и Шарташ, организовали отдых на термальном курорте «Баден-Баден» на Уктусе. Подробнее об акции рассказал у себя в соцсетях депутат гордумы Артур Зиганшин.

«Сегодня для наших уважаемых пенсионеров прошел День здоровья. Мероприятие, которое помимо оздоравливающих процедур и купания, создает и оставляет надолго заряд положительных эмоций, сил и хорошее настроение. Это возможность провести время в компании единомышленников, пообщаться и обсудить интересные темы в кругу друзей за чашкой ароматного чая», — написал на своей странице «ВКонтакте» Зиганшин.

В мероприятии также принял участие зампредседателя свердловского заксобрания Михаил Клименко. Оба напомнили, что особое внимание здоровью старшего поколения Екатеринбурга и области уделяет врио губернатора Денис Паслер.

Пенсионеры Кировского района
Пенсионеры Кировского района
Фото:
Артур Зиганшин в составе делегации (слева во втором ряду)
Артур Зиганшин в составе делегации (слева во втором ряду)
Фото:
Михаил Клименко в центре
Михаил Клименко в центре
Фото:

