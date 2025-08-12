В Екатеринбурге для пенсионеров, проживающих в микрорайоне Изоплит и Шарташ, организовали отдых на термальном курорте «Баден-Баден» на Уктусе. Подробнее об акции рассказал у себя в соцсетях депутат гордумы Артур Зиганшин.
«Сегодня для наших уважаемых пенсионеров прошел День здоровья. Мероприятие, которое помимо оздоравливающих процедур и купания, создает и оставляет надолго заряд положительных эмоций, сил и хорошее настроение. Это возможность провести время в компании единомышленников, пообщаться и обсудить интересные темы в кругу друзей за чашкой ароматного чая», — написал на своей странице «ВКонтакте» Зиганшин.
В мероприятии также принял участие зампредседателя свердловского заксобрания Михаил Клименко. Оба напомнили, что особое внимание здоровью старшего поколения Екатеринбурга и области уделяет врио губернатора Денис Паслер.
