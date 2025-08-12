Пермяков накормят крестьянским обедом по рецепту 1864 года

Попробовать блюда русской кухни середины 19 века пермяки смогут на фестивале «Лошадиный праздник — Фролов день» в селе Куштомак Еловского округа. Праздничный крестьянский обед — один из пунктов праздничной программы.
«Реконструкция праздничного крестьянского обеда 1864 года по старинным рецептам села Куштомак. Все желающие попробуют традиционные блюда русской кухни, приготовленные по оригинальным рецептам середины XIX века, в настоящей деревенской русской печке», — говорится на странице ПТДН «Губерния».
«Лошадиный праздник — Фролов день» начнется на обрядовой поляне с действа «Рожь досеваем, Фрола и Лавра почитаем». Гостям продемонстрируют старинную технику обработки земли: настоящий деревянный плуг, запряженный лошадью. Покажут церковный обряд освящения домашних животных. На поляне будет организована выставка-продажа изделий ручной работы «Ремесленное подворье», состоятся традиционные игры и забавы, а также эко-ярмарка с фермерской продукцией и мастер-классами по ее переработке и заготовке.
