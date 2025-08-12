Пермяков накормят крестьянским обедом по рецепту 1864 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Застолье будет праздничным - с песнями
Застолье будет праздничным - с песнями Фото:

Попробовать блюда русской кухни середины 19 века пермяки смогут на фестивале «Лошадиный праздник — Фролов день» в селе Куштомак Еловского округа. Праздничный крестьянский обед — один из пунктов праздничной программы.

«Реконструкция праздничного крестьянского обеда 1864 года по старинным рецептам села Куштомак. Все желающие попробуют традиционные блюда русской кухни, приготовленные по оригинальным рецептам середины XIX века, в настоящей деревенской русской печке», — говорится на странице ПТДН «Губерния».

«Лошадиный праздник — Фролов день» начнется на обрядовой поляне с действа «Рожь досеваем, Фрола и Лавра почитаем». Гостям продемонстрируют старинную технику обработки земли: настоящий деревянный плуг, запряженный лошадью. Покажут церковный обряд освящения домашних животных. На поляне будет организована выставка-продажа изделий ручной работы «Ремесленное подворье», состоятся традиционные игры и забавы, а также эко-ярмарка с фермерской продукцией и мастер-классами по ее переработке и заготовке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Попробовать блюда русской кухни середины 19 века пермяки смогут на фестивале «Лошадиный праздник — Фролов день» в селе Куштомак Еловского округа. Праздничный крестьянский обед — один из пунктов праздничной программы. «Реконструкция праздничного крестьянского обеда 1864 года по старинным рецептам села Куштомак. Все желающие попробуют традиционные блюда русской кухни, приготовленные по оригинальным рецептам середины XIX века, в настоящей деревенской русской печке», — говорится на странице ПТДН «Губерния». «Лошадиный праздник — Фролов день» начнется на обрядовой поляне с действа «Рожь досеваем, Фрола и Лавра почитаем». Гостям продемонстрируют старинную технику обработки земли: настоящий деревянный плуг, запряженный лошадью. Покажут церковный обряд освящения домашних животных. На поляне будет организована выставка-продажа изделий ручной работы «Ремесленное подворье», состоятся традиционные игры и забавы, а также эко-ярмарка с фермерской продукцией и мастер-классами по ее переработке и заготовке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...