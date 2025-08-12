Как подготовить ребенка к школе, чтобы избежать стрессов и истерик: советы свердловским родителям

В преддверии 1 сентября родителям школьников следует заранее начать подготовку детей к новому учебному году. В противном случае ребенок может столкнуться с дополнительным стрессом вплоть до нежелания садиться за парту и вставать по утрам. Самые действенные советы от свердловских специалистов - в материале URA.RU.
Плавная подготовка - залог успеха
"Август - это период, когда мы должны плавно перейти в учебный процесс. Первое, что важно, это психологическая подготовка. Второе - техническая подготовка. Третье - режимные моменты. Четвертое - это настрой родителей", - рекомендует руководитель Центра охраны здоровья детей и подростков областного медицинского колледжа, врач-педиатр Светлана Татарева в ходе пресс-конференции ТАСС.
Режим сна
Чтобы избежать стресса при походе в школу, нужно заранее скорректировать режим дня в сторону более раннего подъема и отхода ко сну. Исходя из возраста, ребенок должен выдерживать режим сна. Детям до 7 лет необходимо спать 10 часов, в возрасте 7-10 лет - не менее 9,5 часов, 11-15 лет - 9 часов, старшеклассникам достаточно 8 часов.
Организация учебного пространства
Рабочее место школьника должно быть достаточно освещено. Ребенка ничего не должно отвлекать от учебного процесса. Также необходимо проветривать пространство, где он занимается.
Выбор портфеля
Вес портфеля должен распределяться эргономично. Вес учебников для 1-2 классов должен быть не более 1,5 кг, 3-4 класса - 2 кг, 5-6 класса - 2,5 кг; 7-8 класса - 3,5 кг, для учащихся 10-11 классов - не более 4 кг. Также не стоит нарушать режим прогулок - детям положено не менее одного часа двигательной активности, рассказывает главный специалист отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Екатерина Минькова.
Правила безопасности
Перед началом учебного года нужно пройти с ребенком маршрут от дома до школы. Также объяснить правила поведения дома - как согреть еду, кому можно открывать дверь и отвечать по телефону, рекомендует советник министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.
Поддержка родителей
Важен и психологический настрой - родителям необходимо транслировать детям ценность самого процесса обучения и получения знаний, а не работу на результат ради оценок, отмечает Татарева.
Детям ценен личный пример и поддержка родителей, рассказывает главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк. Он напомнил взрослым, что детей нужно воспитывать, а не пускать все на самотек. Психиатр рекомендует обеспечить детям активность, совместный досуг, установить доверительные отношения и поддерживать контакт.
Как провести август
Проведите последний месяц лета на отдыхе — отправитесь на море или дачу. Если нет возможности выехать за город, можно вместе с ребенком устроить культурную программу - посетить музеи, выставки, театры, сходить в кино, а также уделить внимание физической активности, рекомендует Татарева.
Нужно знать меру
Но важно и не переусердствовать в случае с дополнительными занятиями, кружками и секциями. Не стоит посещать сразу 2-3 занятия, лучше выбрать именно то, что ребенку по душе. Для этого эксперт предлагает посмотреть вместе с ребенком спортивные соревнования, чтобы определить предпочтения чада.
Что делать, если ребенок не хочет идти в школу
Если нежелание посещать школу сохраняется 2-3 недели, надо понять, что там не так. Чтобы не пропустить проблему, нужно разговаривать. Возможно, ребенок столкнулся с буллингом, устал или нездоров. Если необходимо, дать возможность отдохнуть, снизить нагрузку, помочь с домашним заданием, советует Сердюк. Никогда не вредно показаться психологу, провести экспериментальное психологическое обследование ребенка, чтобы узнать о нем со стороны специалиста.
Если решить проблему в одиночку не получается, также можно обратиться по телефону доверия. В Свердловской области работают круглосуточные бесплатные линии экстренной психологической помощи: 8-800-300-11-00 — для взрослых, 8-800-300-83-83 — для детей и родителей. Как отмечает Чадова, самая частая проблема, с которой обращаются и взрослые, и дети, - это недостаток общения.
Как сохранить здоровье ребенка
Еще один важный аспект - забота о здоровье школьника. По словам Татариной, самыми распространенными заболеваниями среди учащихся являются глазные, костно-мышечные, эндокринологические, сердечно-сосудистые, а также болезни пищеварительной системы. Чтобы избежать их появления, важно правильно организовать учебный процесс как в школе, так и дома. Следить за осанкой, освещением, правильно подбирать мебель, нормировано использовать гаджеты и сочетать их с двигательной активностью.
Предотвратить проблемы с ЖКТ можно просто - достаточно проговорить с ребенком важность регулярного горячего питания. По расписанию в 7:30 положен завтрак дома, в 11-11:30 второй завтрак в школе, обед должен быть в 14-15 часов, полдник - в 16:30-17 часов, перерыв между приемами пищи не может быть дольше четырех часов.
Также в школах положены профилактические осмотры для выявления группы риска по заболеваниям, чтобы не дать им перерасти в хроническое заболевание. Не стоит забывать и о вакцинации. Как отмечает Чадова, это лучший способ защитить ребенка, всю семью и окружающих от рисков подхватить вирусную инфекцию.
В начале учебного года, когда дети приезжают из разных мест со своей микрофлорой, в школе происходит колоссальный обмен инфекциями. Поэтому нужно соблюдать правила гигиены - чаще мыть руки, не ходить больными в школу. Можно дополнить питание ребенка общеукрепляющими витаминами. Зарядка и заливание также отлично стимулируют иммунитет.
