В России предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий

Миронов заявил, что принцип индексации пенсий давно предлагалось изменить
Миронов заявил, что принцип индексации пенсий давно предлагалось изменить

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой проводить индексацию пенсий ежеквартально. Ориентироваться при этом планируется на актуальный уровень роста цен, а не на показатели инфляции за предыдущий год.

«Мы давно предлагали изменить принцип индексации пенсии. Вот сейчас по инфляции за прошлый год идет огромное отставание [с индексацией пенсий]. Давайте же поквартально, по текущей инфляции индексировать пенсии для наших пенсионеров, тогда это будет более-менее логично», — заявил Миронов в ходе пресс-конференции по вопросам уровня зарплат и пенсионного обеспечения россиян. Информацию передает ТАСС. 

Среди дополнительных мер, которые партия предлагает в рамках социально-экономической политики, названы повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличение верхней ставки налога до 35% для граждан с ежегодным доходом свыше 500 млн рублей. Помимо этого, инициатива Миронова предусматривает введение ежегодных выплат семьям с детьми для приобретения ими школьных принадлежностей, ограничение торговых наценок на продукты и реформу системы статистического учета.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сообщил, что пенсия работающих пенсионеров после их увольнения пересчитывается в автоматическом режиме, а граждане получают возможность возместить все пропущенные индексации, включая фиксированную выплату. Перерасчет осуществляется автоматически начиная с первого числа месяца, следующего за увольнением, а соответствующие суммы выплачиваются вместе с очередной пенсией, передает RT

