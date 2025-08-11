11 августа 2025

«Отпуск отменяется»: более 100 тысячам жителей ХМАО запретили выезжать за границу

Приставы запретили более 100 тысячам жителей ХМАО выезжать из России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более 100 тысячам югорчан запретили выезжать из России
Более 100 тысячам югорчан запретили выезжать из России Фото:

Судебные приставы запретили более 100 тысячам жителей Ханты-Мансийского автономного округа выезжать за границу. Причиной стали денежные задолженности югорчан.

«В Югре 112 тысяч должников ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. В отношении должников по алиментам судебными приставами вынесено свыше семи тысяч постановлений», — говорится в группе УФССП по ХМАО в соцсети VK.

Запрет на выезд выдают жителям, задолжавшим больше 30 тысяч рублей. Он начинает действовать, если долги не погасили добровольно в течение пяти дней.

«Если должник не приступает к погашению задолженности в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда будет вынесено судебным приставом при наличии долга свыше 10 тысяч рублей», — уточняют приставы. За счет ограничения выезда с начала года приставы взыскали больше миллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебные приставы запретили более 100 тысячам жителей Ханты-Мансийского автономного округа выезжать за границу. Причиной стали денежные задолженности югорчан. «В Югре 112 тысяч должников ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. В отношении должников по алиментам судебными приставами вынесено свыше семи тысяч постановлений», — говорится в группе УФССП по ХМАО в соцсети VK. Запрет на выезд выдают жителям, задолжавшим больше 30 тысяч рублей. Он начинает действовать, если долги не погасили добровольно в течение пяти дней. «Если должник не приступает к погашению задолженности в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда будет вынесено судебным приставом при наличии долга свыше 10 тысяч рублей», — уточняют приставы. За счет ограничения выезда с начала года приставы взыскали больше миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...