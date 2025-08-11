«Отпуск отменяется»: более 100 тысячам жителей ХМАО запретили выезжать за границу

Судебные приставы запретили более 100 тысячам жителей Ханты-Мансийского автономного округа выезжать за границу. Причиной стали денежные задолженности югорчан.
«В Югре 112 тысяч должников ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. В отношении должников по алиментам судебными приставами вынесено свыше семи тысяч постановлений», — говорится в группе УФССП по ХМАО в соцсети VK.
Запрет на выезд выдают жителям, задолжавшим больше 30 тысяч рублей. Он начинает действовать, если долги не погасили добровольно в течение пяти дней.
«Если должник не приступает к погашению задолженности в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда будет вынесено судебным приставом при наличии долга свыше 10 тысяч рублей», — уточняют приставы. За счет ограничения выезда с начала года приставы взыскали больше миллиона рублей.
