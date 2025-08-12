С компании, накормившей отравленной едой учеников престижного лицея в Екатеринбурге, требуют деньги

С ООО «Общественное питание» хотят взыскать 100 тысяч за отравление в СУНЦ УрФУ
Компенсацию морального вреда оценили в 100 тысяч рублей
Компенсацию морального вреда оценили в 100 тысяч рублей
В СУНЦ УрФУ произошла вспышка опасной инфекции

С поставщика еды ООО «Общественное питание», из-за которого отравились десятки студентов СУНЦ УрФУ, требуют взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Кировский райсуд принял к производству исковое заявление Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека по Свердловской области, в интересах Лихачевой М.А. и несовершеннолетнего, к ООО „Общественное питание“ о взыскании компенсации морального вреда», — пояснили там. Дело рассмотрят 23 сентября.

О массовом заболевании в СУНЦе стало известно утром 12 марта. Более 20 учеников в возрасте от 16 до 18 лет попали в больницу. Остальных учащихся срочно перевели на дистанционное обучение. Директор ООО «Общественное питание» Антон Фомин ранее говорил, что подростки отравились не продуктами его компании.

У ребят выявили норовирус. Эту же инфекцию нашли у двух сотрудников пищеблока учреждения. Следователи СК возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.

