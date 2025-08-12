«Ростелеком» прокомментировал сообщения о блокировке звонков в мессенджерах

«Ростелеком» не знает о просьбе блокировать звонки в иностранных мессенджерах
В «Ростелеком» не слышали о просьбе по блокировке звонков в мессенджерах Запада
Владельцу сотового оператора Т2 (известен под брендом Tele2) — компании «Ростелеком» — неизвестно о предложениях по блокировке голосовых вызовов в иностранных мессенджерах. Об этом сообщил президент компании Михаил Осеевский. 

«Мы про такую инициативу ничего не знаем», — ответил Осеевский на вопрос об инициативе заблокировать голосовые звонки в западных мессенджерах. Информацию передает РИА «Новости». 

На текущей неделе Forbes опубликовало материал, согласно которому «большая четверка» российских операторов связи — МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2 — предложили ограничить возможность совершения звонков через зарубежные мессенджеры. По данным издания, во время стратегической сессии в конце мая представители компаний заявили о необходимости поиска дополнительных источников дохода для обеспечения работы инфраструктуры.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев заявил, что введение запрета на голосовые вызовы через WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и Telegram не принесет положительных результатов для общества. Такие ограничения можно будет легко обойти с помощью VPN-сервисов. Также и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов раскритиковал подобную идею.

*WhatsApp — принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной

