В Госдуме не поняли идею запрета звонков через WhatsApp* и Telegram

Запрет голосовых звонков через зарубежные мессенджеры WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) и Telegram не принесет пользы обществу и легко обойдется через VPN. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев.
«Наверное, технически это и возможно сделать [заблокировать связь], но не предполагаю, как. С точки зрения блокировки иностранных сервисов — мы опять столкнемся с VPN. Уверен, что обойти эту блокировку тоже можно. И какого-то плюса для общества точно не принесет», — заявил Ткачев «Газете.Ru».
Он подчеркнул, что WhatsApp и Telegram ежедневно используют миллионы россиян, а эффективнее было бы создавать конкурентные российские сервисы и повышать их качество. По его словам, отсутствие публичных шагов по реализации инициативы свидетельствует о низкой вероятности ее принятия.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также раскритиковал идею запрета звонков через мессенджеры. Он отметил, что в ряде случаев только мессенджеры позволяют поддерживать связь при отсутствии мобильной сети. По мнению депутата, инициатива продиктована желанием операторов сохранить доходы, а не заботой об интересах граждан. Он добавил, что операторам стоит сконцентрироваться на обеспечении качественной связи, особенно на федеральных трассах.
По данным «Осторожно Media», операторы «большой четверки» еще в конце мая попросили заблокировать голосовую связь в зарубежных мессенджерах. Свое предложение они обосновали необходимостью получить дополнительные доходы для поддержки инфраструктуры и назвали блокировку способом борьбы с кибермошенничеством. Однако в Госдуме считают инициативу неактуальной и не ориентированной на запросы общества.
*Деятельность компании Meta (владеет WhatsApp) в России запрещена как экстремистская.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.