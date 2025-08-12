Вучич высказался о сообщениях об отставке пророссийских политиков в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич опроверг распространенные в СМИ слухи о якобы планах отправить в отставку некоторых политиков, ориентированных на Россию. Он назвал подобные утверждения несостоятельными и не понимает, кому выгодно распространять такое.
«Сербия не меняет свою позицию и не собирается ее менять, Сербия не собирается вводить санкции и менять свою политику. Это все глупости», — заявил Вучич для РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Сербии Джуро Мацут якобы рассматривал возможность отставки ряда политиков, придерживающихся пророссийских взглядов. Причиной подобного назвали давление со стороны Запада. Должностей, согласно данным источника ТАСС, могут лишиться руководитель аппарата и советник по нацбезопасности Милош Анджич, старший советник по внешней политике Александра Николич, замруководителя аппарата Ана Йованчич и старший советник Биляна Богичевич — эти чиновники считаются сторонниками развития отношений Сербии с Россией и ранее занимали различные посты в команде бывшего вице-премьера страны Александра Вулина. Все они имеют опыт работы в силовых структурах республики и начинали свою карьеру в МИД.
Источник подчеркнул, что западные страны посредством подобных мер стремятся ослабить сербско-российские связи. Аппарат сербского премьер-министра обладает возможностью блокировать решения правительства, в том числе касающиеся введения санкций или принятия антироссийских заявлений. В случае отстранения указанных лиц не останется никого, кто мог бы препятствовать принятию подобных решений. Также собеседник отдельно уточнил, что Александр Вучич не принимает участия в данном процессе.
