В кластере безотходного экопроизводства «Атомстройкомплекса» возле Сысерти (Свердловская область) готовят к открытию завод по выпуску газобетонных блоков. Площадку предприятия, куда инвестировали 3,5 миллиарда рублей, посетил врио губернатора Денис Паслер. Он рассказал, что новый объект обеспечит регион собственными стройматериалами.
«На завершающей стадии строительства — завод „Теплит“, который с октября будет выпускать газобетонные блоки под хорошо известной на строительном рынке УрФО торговой маркой „Твинблок“, — написал Паслер в своем telegram-канале. Он добавил, что открытие завода позволит увеличить объем выпуска до 1,2 миллиона кубометров твинблоков в год, учитывая еще два предприятия „Атома“ — в Березовском и Рефтинском.
Этот вид материала обеспечит не только Средний Урал. Уже заключены партнерские соглашения с дистрибьюторами в Пермском крае, Башкирии и Удмуртии, запланирован выход на рынки Казахстана и Татарстана.
Объем инвестиций в строительство нового завода составил 3,5 млрд рублей. Часть инвестиций — 1,8 млрд рублей — привлекли по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.
