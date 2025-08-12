Путин: в России растет скрытая и официальная безработица

Владимир Путин заявил о росте безработицы Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил о росте официальной и скрытой безработицы в ходе совещания по экономическим вопросам. Но несмотря на это, безработица остается на низком уровне. «В стране наблюдается рост скрытой и официальной безработицы, но она остается на уровне исторического минимума. Также на рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам, трансляция велась на телеканале «Россия 24». В начале 2025 года уже наблюдался рост безработицы, по данным Росстата в январе уровень достиг отметки 2,4%, поднявшись на 0,1% по сравнению с предшествующим месяцем. Однако уже к июлю уровень безработицы упал до 2,2%, обновив исторический минимум.

