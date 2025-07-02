Безработица в России обновила исторический минимум

Уровень безработицы в России в мае достиг 2,2% по стандартам Международной организации труда (МОТ), установив очередной исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».
Согласно информации ведомства, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае составила 76,2 млн человек. Из этого числа 74,5 млн граждан были заняты в экономике, а 1,7 млн относились к категории безработных. Среди трудоустроенных доля женщин составила 48,9%.
В предыдущие месяцы — марте и апреле — уровень безработицы находился на отметке 2,3%, а в январе и феврале фиксировался на уровне 2,4%. В среднем за 2024 год показатель безработицы составил 2,5%, что стало самым низким значением с 1992 года.
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