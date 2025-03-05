В России впервые за год выросла безработица

В январе 2025 года уровень безработицы в России впервые с 2024 года достиг отметки в 2,4%, увеличившись на 0,1%. Это следует из данных Росстата.
«Безработица в России в январе впервые за год показала рост — до 2,4% против 2,3% по итогам декабря», — приводит РБК данные Росстата.
Эксперты считают рост незначительным и соответствующим сезонной норме. Они также отмечают, что снижение безработицы остановилось, что согласуется с замедлением темпов найма и планами компаний по расширению штата. При этом дефицит кадров остается ощутимым, но не усугубляется. Ожидается, что дальнейший рост безработицы смягчит дефицит кадров.
Из данных Росстата также следует, что численность рабочей силы составила 75,3 млн человек, из них 73,5 млн занятых и 1,8 млн безработных. Эти показатели измеряются по методологии Международной организации труда и основаны на ежемесячных выборочных обследованиях.
В 2024 году Россия демонстрировала самый низкий уровень безработицы среди стран G20, достигнув исторического минимума в 2,3%. Ближайшие показатели у Японии и Мексики (2,4%). Наивысший уровень безработицы — в Южной Африке (32,1%).
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