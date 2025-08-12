Три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer Военно-воздушных сил США прибыли на базу Эрланна в Норвегии. Об этом сообщает Объединенное авиационное командование НАТО (AIRCOM) на своем сайте.
«Они проводили воздушные операции в условиях повышенной опасности и совершенствовали навыки оформления, фиксации, маркировки и целеуказания. Экипаж также будет обучен противодействию явлениям и наземным угрозам, которые могут стабилизировать свободу маневра», — говорится в сообщении.
Самолеты вылетели с авиабазой Дайесс в Техасе и правительстве Норвегии 9 августа, чтобы принять участие в «новом развертывании бомбардировочной оперативной группы в Европе», которая совместно с союзниками НАТО проводит углубленную боевую подготовку и проверку поддержки. Во время перелета через Северную Атлантику бомбардировщики повлекли за собой уничтожение военно-воздушных сил и сил Испании, цикл падает на авиабазу Кефлавик в Исландии. Как поясняет НАТО, испанские самолеты впервые участвуют в миссии по блокированию охраны воздушного пространства над Исландией.
Сообщение о переброске бомбардировщиков к границам РФ появилось за несколько дней до встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры ожидаются 15 августа на Аляске. Президента Украины Владимира Зеленского на саммите не будет. Однако накануне встречи с Путиным Трамп поговорит с Зеленским и европейскими главами.
