Трамп направил бомбардировщики НАТО к границам России перед переговорами

12 августа 2025 в 19:33 Размер текста - 17 +

Трамп поговорит с Путиным 15 августа Фото: Official White House / Tia Dufour новость из сюжета Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа Три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer Военно-воздушных сил США прибыли на базу Эрланна в Норвегии. Об этом сообщает Объединенное авиационное командование НАТО (AIRCOM) на своем сайте. «Они проводили воздушные операции в условиях повышенной опасности и совершенствовали навыки оформления, фиксации, маркировки и целеуказания. Экипаж также будет обучен противодействию явлениям и наземным угрозам, которые могут стабилизировать свободу маневра», — говорится в сообщении. Самолеты вылетели с авиабазой Дайесс в Техасе и правительстве Норвегии 9 августа, чтобы принять участие в «новом развертывании бомбардировочной оперативной группы в Европе», которая совместно с союзниками НАТО проводит углубленную боевую подготовку и проверку поддержки. Во время перелета через Северную Атлантику бомбардировщики повлекли за собой уничтожение военно-воздушных сил и сил Испании, цикл падает на авиабазу Кефлавик в Исландии. Как поясняет НАТО, испанские самолеты впервые участвуют в миссии по блокированию охраны воздушного пространства над Исландией. Сообщение о переброске бомбардировщиков к границам РФ появилось за несколько дней до встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры ожидаются 15 августа на Аляске. Президента Украины Владимира Зеленского на саммите не будет. Однако накануне встречи с Путиным Трамп поговорит с Зеленским и европейскими главами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer Военно-воздушных сил США прибыли на базу Эрланна в Норвегии. Об этом сообщает Объединенное авиационное командование НАТО (AIRCOM) на своем сайте. «Они проводили воздушные операции в условиях повышенной опасности и совершенствовали навыки оформления, фиксации, маркировки и целеуказания. Экипаж также будет обучен противодействию явлениям и наземным угрозам, которые могут стабилизировать свободу маневра», — говорится в сообщении. Самолеты вылетели с авиабазой Дайесс в Техасе и правительстве Норвегии 9 августа, чтобы принять участие в «новом развертывании бомбардировочной оперативной группы в Европе», которая совместно с союзниками НАТО проводит углубленную боевую подготовку и проверку поддержки. Во время перелета через Северную Атлантику бомбардировщики повлекли за собой уничтожение военно-воздушных сил и сил Испании, цикл падает на авиабазу Кефлавик в Исландии. Как поясняет НАТО, испанские самолеты впервые участвуют в миссии по блокированию охраны воздушного пространства над Исландией. Сообщение о переброске бомбардировщиков к границам РФ появилось за несколько дней до встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры ожидаются 15 августа на Аляске. Президента Украины Владимира Зеленского на саммите не будет. Однако накануне встречи с Путиным Трамп поговорит с Зеленским и европейскими главами.