Трамп поговорит с Зеленским и лидерами ЕС накануне встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран 13 августа. Об этом сообщает Bloomberg.
«Ожидается что телефонный разговор Трампа, Зеленского и лидеров европейских государств состоится „, — пишет Bloomberg. К встрече также присоединится вице-президент США Джей Ди Вэнс. Отмечается, что это произойдет перед встречей президента РФ Владимира Путина и Трампа.
Встреча Трампа и Путина по украинскому вопросу планируется 15 августа на Аляске. Ранее Зеленский также отмечал, что планировал провести телефонный разговор с Трампом, Вэнсом и европейскими лидерами, в числе которых президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие.
