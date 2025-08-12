В Госдуме предрекли рост криминала среди подростков-мигрантов

Законопроект о введении платного обучения в школах и техникумах для всех иностранных граждан в России. По мнению депутата Госдумы Евгении Федоровой, инициатива направлена на то, чтобы лишить участников возможности получить образование и таким образом «пополнить криминальный мир».
«Эта инициатива предполагает, что дети вообще не будут учиться, что, в свою очередь, приведет к увеличению числа людей в криминальной среде. Это очевидно. Насколько мне известно, профильное министерство уже уведомило авторов, что данный анализ противоречит российской конституции», — отметил Федоров в беседе с «Газетой.RU». Он считает, что тогда следовало бы «полностью запретить иностранцам пребывание в России и участие в продвижении так называемого русского мира и лояльности к нашей стране».
12 августа стало известно, что депутаты Госдумы планируют представить межфракционный законопроект, который предполагает введение платного обучения для иностранцев в школах и техникумах России. Один из авторов проекта, депутат Сергей Миронов, добавил, что в настоящее время около 182 тысяч несовершеннолетних иностранцев обучается в российских школах, что, по его мнению, приводит к острому дефициту мест, увеличивает нагрузку на преподавателей и школьников, а также отрицательно сказывается на бюджетной системе.
