Орбан решил запугать Украину

Орбан: Венгрия могла бы развалить Украину за день
Орбан напомнил об экономической зависимости Украины
Венгрия могла бы прекратить поставлять электричество и газ на Украину, что развалило бы экономику Киева всего за один день. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он добавил, что Будапешт не стал этого делать из-за риска нестабильности в Европе.

«Мы могли бы устроить распад Украины за один день. Только это не в наших интересах. В конце концов, Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа», — рассказал Орбан в интервью порталу Patriota. Видео опубликовано на YouTube.

По словам Орбана, Венгрия заинтересована в стабильности на Украине и развитии сотрудничества между странами. Однако, если в Киеве продолжат вести неуважительный диалог, то последствия будут печальными, отметил венгерский премьер-министр.

Ранее Орбан не присоединился к совместному заявлению лидеров стран Европейского союза по поводу украинского урегулирования. Он раскритиковал позицию ЕС по отношению к России.

