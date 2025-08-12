Орбан отказался присоединиться к заявлению ЕС по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Орбан не присоединяется к заявлению ЕС об украинском урегулировании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не присоединился к совместному заявлению лидеров стран Европейского союза по поводу украинского урегулирования. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на сайте Европейского совета.

«Венгрия не присоединялась к этому заявлению», — сказано в заявлении. Кроме того, они подтвердили готовность продолжать санкционную политику в отношении России в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах.

В опубликованном документе отдельно также подчеркивается поддержка европейских стремлений Киева, а также о необходимости совместных действий для стабилизации ситуации в регионе. Европейский совет подтвердил, что Евросоюз продолжит оказывать политическую и экономическую поддержку Украине, а также взаимодействовать с международными партнерами для достижения урегулирования конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не присоединился к совместному заявлению лидеров стран Европейского союза по поводу украинского урегулирования. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на сайте Европейского совета. «Венгрия не присоединялась к этому заявлению», — сказано в заявлении. Кроме того, они подтвердили готовность продолжать санкционную политику в отношении России в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах. В опубликованном документе отдельно также подчеркивается поддержка европейских стремлений Киева, а также о необходимости совместных действий для стабилизации ситуации в регионе. Европейский совет подтвердил, что Евросоюз продолжит оказывать политическую и экономическую поддержку Украине, а также взаимодействовать с международными партнерами для достижения урегулирования конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...