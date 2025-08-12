Орбан отказался присоединиться к заявлению ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не присоединился к совместному заявлению лидеров стран Европейского союза по поводу украинского урегулирования. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на сайте Европейского совета.
«Венгрия не присоединялась к этому заявлению», — сказано в заявлении. Кроме того, они подтвердили готовность продолжать санкционную политику в отношении России в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах.
В опубликованном документе отдельно также подчеркивается поддержка европейских стремлений Киева, а также о необходимости совместных действий для стабилизации ситуации в регионе. Европейский совет подтвердил, что Евросоюз продолжит оказывать политическую и экономическую поддержку Украине, а также взаимодействовать с международными партнерами для достижения урегулирования конфликта.
