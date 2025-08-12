Путин поприветствовал участников молодежного образовательного форума «Шум»

Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ», который проходит в Калининградской области при поддержке платформы «Росмолодежь.События». Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.
«Именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны. Ее истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире», — говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что форум объединил талантливых и инициативных молодых журналистов, создателей просветительского контента, пресс-секретарей и студентов профильных вузов. В завершение обращения Путин пожелал участникам плодотворной работы и ярких впечатлений от общения на форуме.
Как сообщало URA.RU ранее, в Самарской области завершился форум «иВолга». Он собрал 1,5 тысячи молодых участников из 80 регионов России и стал одной из ведущих площадок для профессионального роста молодежи. Участники прошли образовательные треки, посетили мастер-классы, участвовали в культурно-патриотических акциях, спортивных состязаниях и сдали нормативы ГТО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.