Зеленский назвал переговоры в США личной победой Путина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал запланированную встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на территории США «личной победой» российского лидера. Об этом он заявил журналистам, его слова приводит агентство AFP.
«Во-первых, он [Путин] встретится [с Трампом] на территории США, что я считаю его личной победой. Во-вторых, он выходит из „изоляции“, потому что проводит встречу на территории США», — сказал украинский президент.
Стороны сообщали, что основной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский также подчеркивал, что Киев не намерен признавать решения по итогам этой переговоров, если они будут касаться Украины, поскольку украинская сторона не участвует в саммите.
Ранее Зеленский неофициально допускал возможность замораживания конфликта на Украине при условии выполнения ключевых требований Москвы, что фактически означало бы признание новых российских территорий. При этом Киев не был приглашен на саммит Путина и Трампа, несмотря на заявления американской стороны о планах инициировать прямые переговоры между лидерами России и Украины.
