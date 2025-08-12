До встречи Путина и Трампа осталось три дня: последние новости о предстоящем саммите двух лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский неофициально допустил возможность замораживания конфликта на территории Украины. Подобное развитие событий фактически будет означать признание новых российских территорий. Об этом пишет британское издание Financial Times (FT).
Как отмечается, в последние месяцы Зеленский негласно дал понять, что Киев может согласиться на приостановку военных действий при условии заключения соглашения, предусматривающего выполнение ключевых требований Москвы. Ранее было известно, что встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — запланирована на 15 августа и состоится на Аляске. Последние новости о предстоящей встрече двух лидеров — в материале URA.RU.
Германия восхищается навыками Путина
Один из немецких дипломатов, участвовавших в минских переговорах, отметил, что Владимир Путин является одним из самых опытных переговорщиков и обладает тщательными фактами по обсуждаемым темам. В то же время Трамп не может похвастаться столь высоким уровнем переговорных навыков и проявляет недовольство, когда ему читают нотации или подробно разъясняют свою точку зрения.
Венгрия защищает саммит Путина и Трампа
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что руководство Евросоюза пытается помешать организации встречи между Путиным и Трампом. Помимо этого, глава МИД добавил, что Будапешт готов оказать всю необходимую поддержку для организации саммита на территории одной из стран Евросоюза. Венгрия заинтересована в успешном проведении встречи и намерена не допустить вмешательства или создания искусственных препятствий со стороны структур ЕС.
Трамп об оценке перспективы сделки с Путиным
Дональду Трампу потребуется всего две минуты на предстоящей встрече с президентом России, чтобы определить перспективы заключения соглашения по украинскому вопросу. Об этом заявил сам американский лидер во время пресс-конференции в Белом доме.
Зеленского на встрече не будет
Президент США не подтвердил информацию о том, что Зеленский был приглашен к участию в переговорах с Владимиром Путиным. По словам Трампа, украинский глава «не входит в число приглашенных участников». Вместе с тем, глава Белого дома допустил возможность приезда Зеленского, однако отметил, что за последние три с половиной года подобные встречи не привели к значимым результатам.
Трамп хочет устроить встречу Путина и Зеленского
Дональд Трамп заявил о планах инициировать переговоры между президентом России и главой Украины. По словам американского лидера, собственное присутствие на возможной встрече будет зависеть от необходимости, обусловленной конкретной ситуацией.
Встреча с Путиным будет лишь ознакомительной
Лидер США заявил, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным будет носить ознакомительный характер и позволит сторонам обменяться необходимой информацией. Трамп также отметил, что президент России пригласил его присоединиться к потенциальному процессу урегулирования конфликта на Украине. Как уточнил глава Штатов, приглашение Путина касается возможного участия США в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.
План США — убедить Россию прекратить конфликт
Дональд Трамп заявил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным с целью добиться прекращения конфликта на Украине. По словам американского лидера, он намерен настойчиво призывать прекратить этот конфликт. Трамп добавил, что рассчитывает на конструктивный диалог с российской стороной.
Зеленский поговорит с Трампом перед встречей
Владимир Зеленский, главы европейских государств и Дональд Трамп проведут 13 августа в 16:00 по московскому времени телефонную конференцию, посвященную мирному урегулированию конфликта на Украине. В обсуждении примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также главы правительств Польши, Италии и Финляндии. К диалогу присоединится и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Вице-президент Аляски выразил полную готовность к встрече
Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман заявил, что регион полностью готов к проведению в пятницу саммита президентов России и США. Лорен отметил, что у Аляски есть все необходимые ресурсы для организации саммита и обеспечения его безопасности. Регион готов в кратчайшие сроки провести встречу президентов, имеются современные транспортные узлы и объекты размещения делегаций. Кроме того, местные правоохранительные органы имеют опыт работы на крупных событиях и могут обеспечить высокий уровень безопасности участников переговоров.
Встреча Путина и Трампа означает победу России
Встреча президентов России и Штатов уже стала дипломатической победой Москвы. «Если саммит послужит отсрочке санкций США или породит мирный план, который посеет разногласия между Украиной и ее союзниками, то тогда уже тем более», — отмечает Марк Чемпион в своей колонке Bloomberg. Автор подчеркивает, что предстоящий визит на Аляску станет для Владимира Путина первым официальным визитом в США с 2007 года (за исключением деловой поездки в Нью-Йорк в 2015 году на мероприятия ООН). По его оценке, приезд российского президента укрепит его международный статус и напомнит о «значительном историческом влиянии России как великой державы».
